El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura al amanecer se sitúa en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados en la primera hora del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 25 grados hacia el mediodía, proporcionando un tiempo cálido y soleado. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 62% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo. Para la tarde, se prevé que la temperatura llegue a un máximo de 30 grados, lo que podría hacer que algunas personas busquen sombra o refrescos para mitigar el calor.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 24 km/h, lo que aportará una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará ligeramente, pero se mantendrá en rangos moderados, lo que contribuirá a un tiempo agradable. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 29 grados a las 15:00 horas y bajando a 26 grados hacia el final de la jornada. La humedad aumentará un poco, pero se mantendrá en niveles aceptables, alrededor del 35% al caer la tarde. El ocaso se producirá a las 20:04, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.