El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 19 grados a las 03:00 y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 05:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se prevé un repunte en el termómetro, alcanzando los 22 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 33 grados a las 17:00. Este ascenso térmico será acompañado por un descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 61% a la medianoche y bajará hasta un 30% en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 9 km/h en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación térmica más fresca en las primeras horas, aunque el calor se hará más evidente conforme avance el día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones se complementa con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 20:05.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvias hará de este un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, hacer deporte o simplemente relajarse bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.