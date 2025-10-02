El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

Hoy, 2 de octubre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado a lo largo de todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 28 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, así que no olvide llevar protección solar si planea salir.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles de alrededor del 39% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, lo que contribuirá a la sensación de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas más activas del día. La dirección del viento variará, predominando del noreste y del sur, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. A primera hora, el viento será ligero, pero se intensificará a medida que avance la jornada, especialmente en la tarde.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es un alivio para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 19:59, ofreciendo un espectáculo visual con la caída del sol. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente después de las 18:00, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 13 grados, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Cabra será perfecto para disfrutar del sol y de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. No olvide hidratarse y protegerse del sol mientras disfruta de este hermoso día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.