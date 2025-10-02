El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y 20 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 14:00 horas. La tarde será cálida, con un pico de 31 grados a las 16:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche. Las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 29 grados a las 20:00 horas y descendiendo a 23 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% a la medianoche y disminuyendo a lo largo del día. Se prevé que la humedad alcance su punto más bajo en un 31% a las 17:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 66% hacia las 23:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día. Desde la madrugada, el viento soplará del suroeste a 12 km/h, aumentando a 14 km/h en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, la dirección del viento variará, con ráfagas que alcanzarán hasta 24 km/h en la tarde, provenientes del sur. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en los momentos de mayor intensidad del viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los habitantes de Las Cabezas de San Juan realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y vientos moderados hará de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al exterior.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada soleada y cálida, perfecta para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.