El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 03:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con un 63% al inicio del día, aumentando hasta un 100% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 34% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde se tornará más cálida y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h hacia la tarde. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio del calor. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del noreste y este, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo despejado.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 32 grados , y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, así que no olvide protegerse del sol y mantenerse hidratado mientras aprovecha las agradables condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.