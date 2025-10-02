El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y aumentando gradualmente hasta un 56% durante la mañana. Este nivel de humedad, aunque algo elevado, no debería resultar incómodo, ya que las temperaturas se mantendrán en un rango agradable. A medida que el día avance, la temperatura alcanzará su punto máximo en la tarde, con un máximo de 29 grados a las 5 de la tarde, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. La dirección del viento variará, predominando del noreste y del sur, lo que contribuirá a una sensación de frescura en los momentos más cálidos del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Bailén pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 19:56 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 11 de la noche. La humedad también aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, el tiempo seguirá siendo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y agradable.

En resumen, el día de hoy en Bailén se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para actividades familiares, paseos o simplemente disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.