El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Baeza disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 25 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 63% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 36% por la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo se sienta más cómodo y propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 25 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance el día. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se anticipan lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los ciudadanos de Baeza pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:55, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir, explorar la ciudad y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.