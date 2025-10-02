El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 19 grados entre las 03:00 y las 04:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 27 grados hacia las 14:00, alcanzando un máximo de 29 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 60% y el 36%, lo que sugiere un ambiente cálido pero no excesivamente húmedo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y sureste, con velocidades que rondarán entre los 4 y 6 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el noreste y norte, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Baena podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de cambios climáticos repentinos.

La puesta de sol está programada para las 19:58, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada con temperaturas agradables. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 21 grados a las 23:00, lo que sugiere que la noche será templada y propicia para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que harán de este un día ideal para salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.