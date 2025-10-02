El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados , comenzando con un fresco de 21 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo de 28 grados hacia las 17:00 horas. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, paseos por la playa o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, manteniéndose en torno a los 24 grados hacia las 20:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% y descendiendo a un 45% hacia el final del día. Esto contribuirá a que el calor sea más llevadero, evitando la sensación de bochorno que a veces acompaña a las altas temperaturas. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento del sur también puede traer consigo un ligero aumento en la sensación térmica, pero en general, se espera que el tiempo se mantenga agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día espléndido, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves, lo que lo convierte en un momento perfecto para disfrutar de la belleza de esta localidad costera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.