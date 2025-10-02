El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 58% al amanecer y subiendo hasta un 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 47% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste con una velocidad de 3 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 4 km/h. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del este y alcanzando velocidades de hasta 10 km/h por la tarde. Esto proporcionará una brisa suave que será muy apreciada, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un máximo de 29 grados , lo que sugiere que será un día cálido, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 26 grados a las 7 de la tarde y cerrando el día con 19 grados a las 11 de la noche. El ocaso se producirá a las 19:57, marcando el final de un día soleado y agradable.

En resumen, Andújar disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece este inicio de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.