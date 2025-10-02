El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Almonte se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 31°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 34% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las altas temperaturas. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves que oscilarán entre 2 y 15 km/h, predominando de dirección este. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. La dirección del viento será mayormente del este, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:07, momento en el cual el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.