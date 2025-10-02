El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento suave será un aliado para quienes decidan salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean pasar tiempo al aire libre, ya sea en parques, playas o realizando excursiones en la zona.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:09. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 18 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir a cenar o disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para aprovechar el entorno natural y social de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.