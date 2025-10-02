El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Alcalá la Real se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, pero se irá reduciendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas más calurosas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Este viento será más notable en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en momentos puntuales, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:57, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo un espectáculo visual para quienes deseen disfrutar del ocaso.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los habitantes que aprovechen este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.