El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 13:00 horas y llegando a un máximo de 33 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 61% a medianoche y aumentando hasta un 94% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol calienta el ambiente, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 29% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 15 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y este, con ráfagas que alcanzarán hasta 26 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Alcalá de Guadaíra pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol está prevista para las 20:05 horas, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para paseos al atardecer.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea agradable. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.