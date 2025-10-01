El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 1 de octubre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y 19 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 18 grados a las 03:00 y 04:00.

Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 17 grados, con un ligero aumento hacia la tarde, donde se prevé que las temperaturas alcancen los 28 grados entre las 15:00 y las 18:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la madrugada (79% a las 00:00), irá disminuyendo a medida que el día avance, alcanzando un 45% hacia las 19:00.

El viento soplará desde el sur y sureste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, aumentando su velocidad, especialmente en la tarde, donde se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los visueños disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La tarde se presentará como el momento más cálido del día, con temperaturas que alcanzarán su pico a las 15:00 y 16:00, manteniéndose en 28 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 22:00 y 23 grados a las 23:00.

En resumen, el 1 de octubre en El Viso del Alcor se perfila como un día ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día soleado en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.