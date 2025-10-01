El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 1 de octubre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y 19 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 18 grados a las 03:00 y 04:00.
Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 17 grados, con un ligero aumento hacia la tarde, donde se prevé que las temperaturas alcancen los 28 grados entre las 15:00 y las 18:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la madrugada (79% a las 00:00), irá disminuyendo a medida que el día avance, alcanzando un 45% hacia las 19:00.
El viento soplará desde el sur y sureste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, aumentando su velocidad, especialmente en la tarde, donde se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera.
En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los visueños disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.
La tarde se presentará como el momento más cálido del día, con temperaturas que alcanzarán su pico a las 15:00 y 16:00, manteniéndose en 28 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 22:00 y 23 grados a las 23:00.
En resumen, el 1 de octubre en El Viso del Alcor se perfila como un día ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día soleado en la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados
- Los inquilinos de la segunda fase de los apartamentos de Sama Naharro de Córdoba ya tienen las llaves de sus pisos
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura
- Este es el calendario de fiestas populares en Córdoba 2026: de la Feria a las Cruces o los Patios
- ¿Cuánto vale un día en la cárcel?
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Arqueología sentimental de Córdoba
- El rector de la Universidad de Córdoba pide 'el cumplimiento estricto' del modelo de financiación y un nuevo plan de inversiones