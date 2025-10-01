El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten intervalos de nubes altas y algunas nubes más densas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas más cálidas del día. La sensación térmica será agradable, especialmente en las primeras horas, aunque se recomienda precaución ante el aumento de la temperatura en la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 39% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Este viento, aunque moderado, podría ser más notorio en áreas abiertas y en las cercanías de espacios verdes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de actividades al exterior sin preocupaciones. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del cielo, ya que en la tarde podrían aparecer nubes más densas, aunque sin riesgo de tormentas.

La puesta de sol se producirá a las 20:06, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender después de la puesta del sol, alcanzando los 24°C a las 22:00, lo que permitirá disfrutar de una noche agradable.

En resumen, el día en Utrera se presenta como una jornada cálida y mayormente soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.