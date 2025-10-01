El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, se espera en Úbeda un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado. A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso entre las 01:00 y las 02:00, aunque sin previsión de precipitaciones.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 17 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas.

A partir de las 04:00, se prevé que el cielo se mantenga muy nuboso hasta las 06:00, momento en el que comenzará a despejarse nuevamente. Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados entre las 17:00 y las 18:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad, que caerá hasta un 51% hacia el final de la tarde.

El viento soplará del sur a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 10 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 04:00 y las 06:00, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la tarde, el viento se suavizará, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque con un porcentaje muy bajo, del 5%, lo que sugiere que es poco probable que se materialicen.

En resumen, el día en Úbeda se presenta como una jornada mayormente soleada con intervalos de nubosidad, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.