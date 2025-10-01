El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la madrugada y los 19 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 29 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este incremento en el calor se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (73%), irá disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 44% hacia las 3 de la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá más seco y cómodo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa será un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, haciendo de este un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 10 de la noche y bajando a 21 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:07. En resumen, el tiempo en Tomares hoy será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.