El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C a las 30°C, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 30°C a las 17:00 horas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 100% entre las 6:00 y las 8:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 18 km/h. Esta brisa será refrescante y contribuirá a mitigar la sensación de calor durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de todo el día. Esto permitirá que los habitantes de San Juan de Aznalfarache realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. Para la noche, se espera que la temperatura baje a unos agradables 24°C, lo que hará que la velada sea ideal para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno. La puesta de sol se producirá a las 20:07, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y mantente hidratado mientras disfrutas del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.