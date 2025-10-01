El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos han estado poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé un incremento en la presencia de nubes altas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es baja, con un 10% de posibilidad en las horas centrales del día y un 0% en la mañana y la noche. Esto sugiere que los habitantes de Puente Genil pueden disfrutar de sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en la tarde. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 64% por la noche, lo que hará que las temperaturas sean más agradables al caer el sol.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 21 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día. A lo largo de la jornada, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 25 km/h, lo que podría ser un alivio en medio del calor.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas. La salida del sol se producirá a las 08:14 y se pondrá a las 20:02, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y una baja probabilidad de lluvia. Los residentes y visitantes pueden aprovechar este día para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer, ya sea paseando por sus calles o disfrutando de la naturaleza en sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.