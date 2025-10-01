El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de sol intercalados. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura inicial de 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% y aumentando hasta un 90% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de nubes y, potencialmente, a algunas lluvias ligeras.

En cuanto a la precipitación, se prevé que sea escasa, con valores que rondan los 0.1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia será baja en la mañana, aumentando a un 50% entre las 08:00 y las 14:00, y alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, las lluvias no se espera que sean intensas, por lo que no se anticipan problemas significativos.

El viento soplará predominantemente del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque la sensación térmica podría seguir siendo elevada debido a la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, alrededor de 11 grados . La visibilidad será buena, aunque se recomienda precaución en las primeras horas de la mañana debido a la posible formación de niebla.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia ligera, especialmente en la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los ciudadanos que estén preparados para un tiempo cambiante y que disfruten de las horas de sol que se presenten a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.