El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la tarde.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente en las horas centrales, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 25 grados. La máxima se alcanzará en torno a las 3 de la tarde, cuando el termómetro podría marcar hasta 25 grados, ofreciendo un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 24 grados a las 6 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 41% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de tormentas también es baja, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un ligero aumento a un 15% en la franja horaria de 2 a 8 de la tarde, aunque sin indicios de que se materialicen.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

