El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, Palma del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, aunque hacia la tarde se prevén intervalos nubosos que podrían ofrecer un ligero cambio en la atmósfera.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados . La mañana comenzará con temperaturas agradables alrededor de los 20 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 62% en la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 39% previsto en las horas de mayor calor. Esto contribuirá a una sensación de calor moderada, aunque el descenso de la humedad en las horas centrales del día ayudará a mitigar el efecto del calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto proporcionará una brisa refrescante que será bien recibida, especialmente durante las horas más cálidas. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 19 km/h, lo que podría ser un alivio en el calor del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. Sin embargo, se recomienda estar atento a los cambios en el cielo, ya que los intervalos nubosos podrían traer un ligero cambio en la luminosidad, pero sin afectar la estabilidad del tiempo.

En resumen, Palma del Río disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.