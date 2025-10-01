El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un ambiente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y 19 grados durante las primeras horas del día.

A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados a las 10:00 y subiendo hasta 23 grados a las 11:00. Durante la tarde, se prevé un aumento gradual, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 81% y bajará hasta un 38% hacia la tarde, lo que generará un ambiente más seco y cálido.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h a las 13:00. Este viento suave y cálido contribuirá a la sensación de calor en las horas centrales del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, sin posibilidades de lluvia en ningún momento. La probabilidad de tormenta también se mantiene en cero, lo que sugiere que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La única excepción será un leve aumento en la probabilidad de precipitación entre las 14:00 y las 20:00, aunque se mantiene en un 5%, lo que indica que es muy poco probable que se produzcan lluvias.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a presentar un estado nuboso, pero sin afectar las temperaturas, que se mantendrán agradables, rondando los 24 grados a las 22:00. La puesta de sol se producirá a las 20:06, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado en Los Palacios y Villafranca. En resumen, se prevé un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco que permitirá a los habitantes disfrutar de la belleza del inicio del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.