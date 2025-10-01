El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados al amanecer y descenderán ligeramente a 20 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados, con una humedad relativa que rondará el 71%, lo que proporcionará una sensación de frescura. El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 9 km/h, aumentando gradualmente a 15 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 28 grados alrededor de las 17:00 horas. La humedad comenzará a disminuir, situándose en un 45% hacia el final de la tarde, lo que hará que la sensación térmica sea más cálida. Los cielos seguirán siendo mayormente despejados, aunque se prevé un aumento en la nubosidad hacia la tarde, con intervalos de nubes que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se anticipan lluvias significativas.

El viento continuará soplando desde el sureste, alcanzando rachas de hasta 30 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas.

La puesta de sol se producirá a las 20:03, ofreciendo un espectáculo visual con los cielos despejados que permitirán disfrutar de un atardecer pintoresco. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en la nubosidad hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.