El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo a un 42% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de tormenta ni precipitaciones, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y hasta el final de la jornada. Esto significa que los residentes de Morón de la Frontera pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 25°C hacia las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:04, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes podrán disfrutar en un ambiente despejado.

En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los ciudadanos aprovechar al máximo este hermoso día de otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.