El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Montilla se despertará con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 20 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las nubes aumenten, especialmente en la tarde, donde se prevé un cambio hacia un estado más nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar a los 26 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más alta debido a la humedad presente en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un leve aumento a un 5% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo se nublará, las posibilidades de que se produzcan lluvias son mínimas. La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, con un 20% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, lo que indica que, aunque el tiempo se tornará más inestable, no se esperan fenómenos severos.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento serán más notables en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a valores más frescos, rondando los 11 grados . La humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la noche sea más agradable para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 20:01, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, se tornará más nuboso en su transcurso, pero sin lluvias significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.