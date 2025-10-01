El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 18 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A lo largo del día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, alrededor de las 5 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana con un 74%, irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. La humedad se situará en torno al 60% hacia el final de la tarde, lo que es bastante cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de lluvias inesperadas. Las condiciones son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a la playa, donde el tiempo será propicio para disfrutar del sol.

El ocaso se producirá a las 20:10, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, hoy es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Moguer y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.