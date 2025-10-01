El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a condiciones muy nubosas en los periodos de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un ambiente templado, comenzando con 18 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el día progresa, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. Este rango de temperaturas sugiere un día agradable, aunque algo fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posible nubosidad.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 76% y alcanzando un pico del 97% en las primeras horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo hacia la tarde.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un 40% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría indicar la posibilidad de algunas lloviznas ligeras, aunque no se espera que sean intensas. Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Martos mantengan un paraguas a mano, especialmente durante la tarde.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h, predominando del este y noreste. Esto proporcionará una brisa fresca que puede ser agradable, especialmente en las horas más cálidas del día. En resumen, Martos experimentará un día mayormente cubierto y templado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante la posibilidad de algunas lloviznas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.