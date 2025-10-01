El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabiliza en torno a los 19 grados, alcanzando un máximo de 30 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 39% hacia las 17:00 horas. Esto sugiere que, aunque la temperatura será alta, el ambiente se sentirá más seco a medida que avance la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 26 km/h a la medianoche y 24 km/h a la 01:00. A lo largo del día, la intensidad del viento disminuirá, con ráfagas que rondarán los 10 km/h en la tarde.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, lo que permitirá que los habitantes de Marchena realicen actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, se registran pequeñas probabilidades de tormenta en las horas de la tarde, aunque estas son mínimas, con un 5% entre las 08:00 y 14:00 y un 5% entre las 14:00 y 20:00.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:04. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 22:00 horas y continuando su descenso hasta llegar a los 21 grados a la medianoche.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.