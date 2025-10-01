El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 83% a las 9:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 67% a las 11:00 y bajando aún más a un 59% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noreste con una velocidad que oscilará entre los 5 y 9 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 14 km/h en las horas de mayor actividad, lo que proporcionará un ligero alivio ante las temperaturas que se espera alcancen un máximo de 29 grados a las 5 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes dispersas en la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La tarde se presentará como un momento ideal para paseos y encuentros al aire libre, con temperaturas que se mantendrán agradables hasta el ocaso, que se producirá a las 20:07.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 10 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche estrellada. En resumen, el día de hoy en Mairena del Aljarafe se perfila como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.