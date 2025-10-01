El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes que se alternarán a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando un leve aumento hacia el mediodía.

A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan, pero con momentos de poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 2 y las 6 de la tarde. Durante este periodo, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 25 grados , lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero a partir de la tarde, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, se incrementa la posibilidad de lluvias escasas, con un 75% de probabilidad. Esto se debe a la llegada de un sistema de baja presión que podría traer consigo algunas lluvias ligeras. Las precipitaciones esperadas son de aproximadamente 0.1 mm, lo que no debería causar inconvenientes significativos, pero es recomendable estar preparados con un paraguas o impermeable.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 53% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja mantenerse hidratado.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. La combinación de nubes, viento suave y temperaturas moderadas hará que sea un día interesante para disfrutar de la naturaleza, siempre con la precaución de estar preparados para posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.