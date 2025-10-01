El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se mantendrá un ambiente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21°C a las 19°C. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 67% a media mañana.

A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas continúen descendiendo ligeramente, alcanzando los 18°C a las 10 de la mañana. La brisa será suave, con vientos predominantes del sureste a una velocidad de 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 30°C hacia las 5 de la tarde, lo que hará que el tiempo sea cálido, pero agradable.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén intervalos nubosos a partir de las 2 de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 25% en el periodo de 14:00 a 20:00. Sin embargo, las posibilidades de tormenta son mínimas, con un 5% de probabilidad, lo que sugiere que cualquier lluvia que pudiera presentarse será ligera y esporádica.

La humedad relativa comenzará a disminuir a medida que avanza el día, bajando a un 41% hacia las 7 de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más agradable. La velocidad del viento también variará, con ráfagas que alcanzarán hasta 19 km/h en las horas más cálidas de la tarde, lo que ayudará a mitigar el calor.

Al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24°C a las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 20:05, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Lora del Río no querrán perderse.

En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río será mayormente favorable, con temperaturas cálidas y cielos despejados, ideales para disfrutar de un día al aire libre. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.