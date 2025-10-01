El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente nuboso en Linares, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando un estado nuboso que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 19 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 58% por la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h provenientes del noreste en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. A partir de la tarde, la velocidad del viento se mantendrá entre 5 y 12 km/h, lo que proporcionará un alivio ligero a las temperaturas cálidas. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día seco.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque se mantendrá en su mayoría nuboso. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 10 grados, lo que sugiere que será un final de jornada fresco. La puesta de sol está programada para las 19:57, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán apreciar antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será predominantemente nuboso, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos suaves y la alta humedad contribuirán a un ambiente cálido durante el día, mientras que las temperaturas descenderán a niveles más frescos al caer la noche. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la humedad y el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.