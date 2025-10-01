El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50-60% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más cálidas. Este viento suave contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas de mayor calor.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipa la aparición de algunas nubes altas en la tarde, sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la playa, realizar deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

No se esperan precipitaciones en el transcurso del día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 19 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 20:12, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.