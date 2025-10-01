El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a las 10:00 horas, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 30 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 92% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente, situándose en un 76% a las 10:00 horas y bajando hasta un 40% hacia las 16:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cálida, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 19:00 horas. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:07 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 23:00 horas, lo que sugiere que la noche será templada y agradable.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el inicio de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.