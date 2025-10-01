El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, se espera en Jaén un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes que irán variando a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, las nubes se mantendrán, aunque se prevé que en algunos momentos se presenten claros. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 25 grados, ofreciendo un ambiente cálido pero con la presencia constante de nubes. La humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 50% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 45% de tormentas, lo que podría generar cierta inquietud entre los habitantes, aunque no se prevén lluvias significativas.

El viento soplará desde el norte a una velocidad que variará entre 6 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan a valores más frescos, alrededor de 19 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles del 72% al final del día.

El orto se producirá a las 08:10 y el ocaso a las 19:58, lo que significa que los habitantes de Jaén disfrutarán de aproximadamente 11 horas y 48 minutos de luz solar. En resumen, el día se presenta como uno de transición, con un tiempo cálido y nuboso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté atento a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.