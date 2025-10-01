El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, se espera en Dos Hermanas un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con cielos despejados predominando hasta la tarde, cuando se anticipa un aumento en la nubosidad, aunque sin llegar a ser excesivamente cubiertos.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados hacia las 03:00 horas. A medida que avance el día, se espera un incremento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados en las horas pico de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable para disfrutar actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% entre las 05:00 y las 08:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa ligera que hará que la jornada sea placentera. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protección solar si planean estar expuestos al sol durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.