El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan en un rango agradable, alcanzando los 28 grados en las horas más cálidas de la tarde, entre las 15:00 y las 17:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 95% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 42% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana podría sentirse un poco más pesada, la tarde será más fresca y cómoda.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las probabilidades de tormenta también son nulas, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:03. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 22:00, lo que sugiere que la noche será cálida pero agradable.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.