El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Coria del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la madrugada y 19 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la mañana, el cielo continuará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A las 9 de la mañana, se espera que la temperatura suba a 19 grados, y a medida que se acerque el mediodía, alcanzará los 21 grados. La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 76% al inicio del día, pero irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

A lo largo de la tarde, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando un máximo de 30 grados a las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La humedad relativa también seguirá disminuyendo, situándose en torno al 38% hacia las 5 de la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero.

El viento soplará de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, lo que aportará una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento aumentará ligeramente en intensidad, alcanzando hasta 17 km/h hacia las 11 de la noche, lo que ayudará a refrescar el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Coria del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 20:07, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.