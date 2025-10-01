El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará muy nuboso, especialmente en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, permitiendo que el sol brille con fuerza, lo que elevará las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 69% y bajará a niveles más cómodos a medida que el día avance, alcanzando un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que variarán entre 1 y 8 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 11:00, alcanzando hasta 15 km/h, lo que es bastante moderado y no debería causar inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registran intervalos nubosos en la tarde, lo que podría dar lugar a un cielo parcialmente nublado.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día perfecto para pasear por la ciudad o disfrutar de un almuerzo en una terraza. Se recomienda llevar protección solar, especialmente durante las horas pico de radiación, que se prevén entre las 12:00 y las 16:00.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.