El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C a las 19°C en las primeras horas del día, proporcionando un inicio fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 28°C en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (72%), disminuirá gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 50% por la tarde. Esto hará que la sensación térmica sea más agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 14 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. Esta brisa suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de un paseo por el parque o una comida en la terraza.

La puesta de sol se producirá a las 20:07, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con un cielo despejado, los colores del atardecer prometen ser vibrantes y dignos de admirar.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy se presenta ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.