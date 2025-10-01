El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h, especialmente en las horas de mayor calor, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. Este viento será más notable durante la tarde, cuando se espera que la dirección se mantenga constante, contribuyendo a una sensación de frescura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un paseo por la playa o realizar actividades deportivas en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se espera que estas afecten significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 20:12, ofreciendo un espectáculo visual que promete ser espectacular, con un cielo que podría teñirse de tonos anaranjados y rosados.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para aprovechar el entorno natural y disfrutar de la belleza de la costa andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.