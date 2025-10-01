El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 65% y aumentando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. Este viento moderado será un aliado para quienes planeen salir a disfrutar del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:05 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el entorno de Carmona en su máximo esplendor.

En resumen, el tiempo de hoy en Carmona se caracteriza por un ambiente cálido, despejado y sin lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.