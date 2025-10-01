El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 19 grados a las 02:00 y 18 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 21 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 29 grados a las 15:00, lo que indica un día cálido y soleado.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 72% a las 00:00 y subiendo hasta un 95% a las 08:00. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 51% a las 22:00, lo que hará que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h a las 10:00 y alcanzando picos de hasta 28 km/h hacia las 23:00. La dirección del viento variará, predominando del noreste y este durante la tarde, lo que podría aportar un ligero alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Camas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el buen tiempo, especialmente durante las horas centrales del día, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.