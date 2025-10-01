El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, Cabra se despertará bajo un cielo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas que se alternarán a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 19 grados, pero a medida que avance el día, se espera un ligero aumento que permitirá disfrutar de un tiempo más cálido.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A pesar de la nubosidad, no se anticipan precipitaciones significativas, aunque hay una probabilidad del 50% de lluvia escasa entre las 8 y las 14 horas, y un 70% entre las 14 y las 20 horas. Sin embargo, las lluvias, si se producen, serán ligeras y no afectarán de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sureste y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Este viento suave será un aliado para quienes decidan disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en un 20% durante la mañana y un 15% por la tarde, lo que sugiere que, aunque el riesgo es bajo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo estelar con temperaturas que descenderán a 11 grados. La puesta de sol se producirá a las 20:00 horas, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y cálidos para disfrutar en Cabra.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.