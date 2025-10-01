El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 20 y 19 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 91% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 21 grados a media mañana y llegando a un máximo de 30 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un ligero aumento en la nubosidad, especialmente hacia la tarde, cuando se prevé que el cielo pase de estar mayormente despejado a poco nuboso. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrará un viento del sur con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 14:00 horas, se espera que el viento sople del norte, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor de la tarde.

La tarde será el momento más cálido del día, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados hacia las 22:00 horas. La humedad relativa también disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más fresca al caer la noche.

El ocaso se producirá a las 20:06 horas, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se presentará mayormente despejado y sin riesgo de tormentas. Los habitantes de Las Cabezas de San Juan podrán disfrutar de un día agradable, ideal para actividades al aire libre, con la certeza de que no habrá lluvias que interrumpan sus planes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.