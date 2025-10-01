El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 29 grados en las horas de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo de la jornada, garantiza que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 24 grados a las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:07, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.