El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 19 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse, con periodos de poco nuboso que permitirán que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 11 de la mañana. Sin embargo, la humedad se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 71%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 27 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente nuboso, con algunas horas de poco nuboso. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se anticipan lluvias significativas. Esto sugiere que, aunque el cielo pueda estar cubierto, las condiciones se mantendrán secas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h, lo que proporcionará un alivio moderado al calor de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 19:00 horas y bajando a 19 grados hacia la medianoche. La humedad también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que las noches sean un poco más frescas y agradables.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Bailén. La salida del sol será a las 08:10 y se pondrá a las 19:58, brindando un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy será mayormente nuboso, con temperaturas cálidas durante la tarde y un ambiente seco. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen las horas de sol y se preparen para una noche más fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.