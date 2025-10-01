El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Baeza se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten intervalos de nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, con un 76% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 52% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad de entre 15 y 26 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas más intensas en momentos puntuales. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Baeza podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de lluvia es nula en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque con una probabilidad muy baja del 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:57, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para pasear por sus calles históricas o disfrutar de la gastronomía local en alguna de sus terrazas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.